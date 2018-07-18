У Запоріжжі православні молилися на місці будівництва храму, де апостол Андрій Первозванний викопав колодязь

У селі Лисогірка Запорізького району митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука звершив молебень на місці будівництва храму на честь апостола Андрія Первозванного.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, у селі Лисогірка, є знаменита Лиса гора, де за переказами, святий апостол Андрій Первозванний викопав колодязь, з якого можна було напитися цілющої води. Місцеві жителі вірять, що ця вода має чудодійну силу. Поруч з джерелом багато років тому знаходився скит, який у роки гонінь був зруйнований радянською владою. Незабаром на цьому місці почнеться будівництво храму.

«Наші брати козаки свого часу селилися біля цього джерела і доживали свої дні, заліковуючи рани, отримані в ході своїх бойових походів. Отримували зцілення від багатьох інших хвороб. Іншими словами, висловлюючись сучасною мовою, це був реабілітаційний центр, який допомагав відновлювати сили. Зберігаючи наші традиції, відновлюючи ці історичні місця, ми зберігаємо нашу єдність, яка передається нам від апостола Андрія, через князя Володимира і наших братів козаків.

Сьогоднішній день переконує нас у тому, що лише завдяки збереженню нашої спільної історичної пам'яті, традицій наших легендарних пращурів, ми можемо говорити про національну самосвідомість і про збереження нашої ідентичності», - сказав владика Лука.