На Київщині в день пам'яті преподобномучениці Єлизавети, віряни пройшли хресним ходом 25 кілометрів

11:10, 18 липня 2018
Православ`я
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Хресний хід до Зазимського монастиря / boryspil-eparchy.org

Розпочався хід вранці від храму святителя Михаїла Першого митрополита Київського міста Києва та проходила через Київ, села Троєщину, Погреби та Зазим'є, де знаходиться новоутворений монастир на честь преподобномучениці Єлизавети, повідомляє прес-служба Бориспільської єпархії УПЦ.

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Очолював хід настоятель храму на честь святого апостола і євангеліста Луки села Вахiвка ієрей Іоанн Зейкан. У ході взяли участь сестри милосердя сестринства в і'мя святої Єлизавети, численні віруючі.

На шляху учасники ходи, яка займала 25 кілометрів, зупинялася біля храмів та будинків благочестивих мирян для короткого відпочинку.

До Зазимського монастиря молільники дісталися близько 17.00 години, де їх радо зустріли насельниці обителі частували смачною трапезою, після чого було звершено святкове Всенічне богослужіння.

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