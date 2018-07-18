На Київщині в день пам'яті преподобномучениці Єлизавети, віряни пройшли хресним ходом 25 кілометрів

З благословення митрополита Антонія, 17 липня, відбувся хресний хід присвячений пам'яті святої преподобномучениці Єлизавети.

Розпочався хід вранці від храму святителя Михаїла Першого митрополита Київського міста Києва та проходила через Київ, села Троєщину, Погреби та Зазим'є, де знаходиться новоутворений монастир на честь преподобномучениці Єлизавети, повідомляє прес-служба Бориспільської єпархії УПЦ.

Очолював хід настоятель храму на честь святого апостола і євангеліста Луки села Вахiвка ієрей Іоанн Зейкан. У ході взяли участь сестри милосердя сестринства в і'мя святої Єлизавети, численні віруючі.

На шляху учасники ходи, яка займала 25 кілометрів, зупинялася біля храмів та будинків благочестивих мирян для короткого відпочинку.

До Зазимського монастиря молільники дісталися близько 17.00 години, де їх радо зустріли насельниці обителі частували смачною трапезою, після чого було звершено святкове Всенічне богослужіння.