У селі на Черкащині освятили новозбудований храм УПЦ

У селі Острівець Уманського району на Черкащині 15 липня освятили новозбудований храм УПЦ.

Велике освячення Свято-Михайлівського храму села Острівець звершив архієпископ Уманський і Звенигородський Пантелеімон, повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.

Після Літургії архієпископ Пантелеімон звернувся до духовенства та мирян зі словами привітання та духовного повчання.

Благодійників, які виявили старанність при будівництві і підготовці храму до Великого освячення, було нагороджено орденами та архієрейськими грамотами, після чого Владика преподав усім присутнім святительське благословення.