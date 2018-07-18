У селі на Черкащині освятили новозбудований храм УПЦ
07:37, 18 липня 2018Православ`я
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Освячення Свято-Михайлівського храму села Острівець звершив архієпископ Пантелеімон / eparhia-uman.org.ua
У селі Острівець Уманського району на Черкащині 15 липня освятили новозбудований храм УПЦ.
Велике освячення Свято-Михайлівського храму села Острівець звершив архієпископ Уманський і Звенигородський Пантелеімон, повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.
Після Літургії архієпископ Пантелеімон звернувся до духовенства та мирян зі словами привітання та духовного повчання.
Благодійників, які виявили старанність при будівництві і підготовці храму до Великого освячення, було нагороджено орденами та архієрейськими грамотами, після чого Владика преподав усім присутнім святительське благословення.
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