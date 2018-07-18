Кам'янське відвідає чудотворна ікона з часткою мощей апостола Андрія

У неділю, 22 липня, у Кам'янське прибуде ікона святого Андрія Первозванного з частинками мощей і хреста, на якому він був розп'ятий, написана в жіночому монастирі грецького міста Патри.

Святиня прямує до Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Русі шляхом самого апостола - по Дніпру, повідомляє сайт Кам'янської єпархії УПЦ.

Зустріч ікони відбудеться у Свято-Миколаївському кафедральному соборі міста Кам'янське о дев'ятій ранку. Чудотворна ікона пробуде у храмі до вечора.