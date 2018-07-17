У Польщі відбулися урочистості з нагоди дня вшанування Турковицької ікони Божої Матері

У неділю, 15 липня, у Свято-Покровському жіночому монастирі у селі Турковиці Люблінсько-Холмської єпархії (Польща) відбулося святкове Богослужіння на честь покровительки монастиря - Турковицької ікони Божої Матері.

Після Літургії відбувся Хресний хід, повідомляє сайт Львівської єпархії УПЦ.

На запрошення Керуючого Люблінсько-Холмською єпархією архієпископа Авеля, архієпископ Львівський і Галицький Філарет приїхав до Турковиці, щоб помолитися біля великої святині та вшанувати Пресвяту Богородицю.

У день свята Божественну літургію очолив митрополит Донецький і Маріупольский Іларіон.

Напередодні свята ввечері, у цьому ж храмі, було звершено святкове всенічне бдіння.

Того ж дня, 15 липня, архієреї вшановували жертв польсько-українського збройного конфлікту у 1943–1944 роках біля Меморіалу убитим українцям у селі Сагринь (Польща).