Вийшла книга про Царську сім'ю «Вірні Господу»

Книга патріарха Кирила про царя-страстотерпце Миколу II і його сім'ю «Вірні Господу. Царська сім'я» вийшла у Видавництві Московської Патріархії.

Ця книга стала шостою частиною серії «Слово Святішого Патріарха», а вихід її приурочений до 100-річчя трагічної загибелі Царствених страстотерпців, повідомляє сайт видавництва.

До книги увійшли слова Патріарха, присвячені 100-річчю з дня мученицького подвигу Царської сім'ї, преподобномучениці Єлизавети Феодорівни і їх вірних супутників.

«У радості і в горі, в благополуччі і в гоніннях святі Царствені страстотерпці всією душею вболівали за Росію, за труднощі і проблеми Вітчизни. Саме в таких сім'ях сьогодні наш народ може і повинен черпати свою фортецю і силу», - наводиться цитата патріарха Кирила про Царствених страстотерпцах.

Передмову до книги написав митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил. У видання включені добірки фотографій та ілюстрацій, які додатково розкривають ту трагічну епоху.