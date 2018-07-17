У мережі доступний пошуковик православних структур допомоги наркозалежним

У Синодальному відділі з церковної благодійності та соціального служіння розроблений пошуковик, який дозволить легко і швидко знайти найближчий церковний реабілітаційний центр.

Як повідомляє patriarchia.ru, пошуковик розміщений на сайті церковної допомоги наркозалежним protivnarko.ru. На правій панелі є кнопка сайту «Мережа допомоги наркозалежним» - перейшовши по ній, відвідувач потрапить до пошукової системи інформаційного каталогу. Тут можна легко й швидко за заданими критеріями знайти організації, які допомагають наркозалежним - на певному етапі церковної реабілітації, в обраній єпархії або на території конкретного регіону.

«Такий сервіс буде зручним для залежних і їх близьких, які шукають, куди звернутися за допомогою. Також даний каталог представляє інтерес для всіх, хто цікавиться системою церковної допомоги наркозалежним: православних і світських фахівців з роботи з залежними, представниками державних, муніципальних органів влади та громадських організацій, журналістів», - зазначає керівник Координаційного центру з протидії наркоманії Синодального відділу з благодійності, голова правління БФ святого праведного Іоанна Кронштадтського єпископ Мефодій.