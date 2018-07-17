У Києво-Печерській лаврі відзначать 30-річчя відновлення чернечого життя: план заходів

У Києво-Печерській лаврі відзначать 30-річчя відновлення чернечого життя.

На всіх заходах буде присутній Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє прес-служба обителі.

20 липня – 09.00 (бути о 08.40), Хрестовоздвиженський храм на Ближніх печерах.

Брифінг з нагоди відкриття Міжнародної конференції «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки». Спікери – намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило. Можливі коментарі богословів і вчених із різних країн світу.

10.00 відкриття конференції в корп. 45 на Ближніх печерах.

(Проведення цього Міжнародного Форуму планується 20-21 липня. Проводиться з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Форум покликаний сприяти обміну досвідом, системного та різнобічного обговорення, вивчення та популяризації спадщини Києво-Печерської лаври, її ролі та значення в історії та культурі України, народів Центрально-Східної Європи і християнського Сходу. У роботі форуму планується участь представників Помісних Православних Церков, богословів і вчених із різних країн світу).

22 липня – 11.00 (бути о 10.40), Трапезний храм Києво-Печерської лаври.

Відкриття фотовиставки «Хресний шлях Лаври» - в унікальних архівних кадрах відображені моменти розквіту, наруги, руйнування та дивного відродження цієї живої свічки православного світу й головної святині нашого народу.

Брифінг намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла. Коментар о. Олександра (Карпенко).

23 липня – 08.00 (бути о 07.30)

Брифінг намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла з нагоди Дня пам'яті прп.Антонія, ювілейної дати – 30-річчя відновлення чернечого життя у лаврі і відкриття виставки «Дім Пресвятої Богородиці».

Початок божественної літургії о 08.30. По закінченні - хресний хід на Ближні Печери прп. Антонія Печерського.

О 09.30 відвідання виставки «Дім Пресвятої Богородиці» (Бічний вівтар Успенського собору, вхід з боку Трапезного храму). Коментар – архімандрит Антоній (благочинний лаври), Костянтин Крайній – начальник відділу історії та археології Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». На виставці будуть представлені експонати з музейних фондів Заповідника, історичні літописи та ікони 18-19 століть, речі широкого застосування, які належали прочанам 19 століття, а також речі з особистої колекції архієреїв УПЦ.

Акредитація обов'язкова за телефоном: 096-480-25-41.