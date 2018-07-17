До 30-річчя відродження монашества вийшла книга «Батюшки святі. Духівники і старці Києво-Печерської Лаври»

Нова книга видавництва «Горлиця» під назвою «Батюшки святі. Духівники і старці Києво-Печерської Лаври» видана до 1030-річчя Хрещення Русі та 30-річчя відновлення чернечого життя в Києво-Печерській лаврі з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія і намісника лаври митрополита Павла.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт обителі.

«Церковне життя наших днів дуже наповнене і різноманітне, а народ все одно озирається на всі боки - старців шукають. Навіть «мода» кажуть, пішла: неодмінно поїхати за порадою до старця. Чому так? Тому що шукають істинної духовності, розради і любові. Цією любов’ю, мудрістю і духовним багатством сповнені старці, про яких розповідає нова книга видавництва «Горлиця» під назвою «Батюшки святі. Духівники і старці Києво-Печерської Лаври»», - йдеться в анотації.

У книзі зібрані матеріали про видатних духовних наставників Лаври в період з ХIX по XXI століття, що представляють безцінне джерело духовної мудрості найдавнішого монастиря, який наочно показує традицію старчества і діяльного окормлення народу. Зрозуміло, духівників і старців в лаврі було більше, ніж тих, про кого оповідається в книзі. Тут розказано про тих з них, про кого збереглися записи минулих років і про кого вдалося зібрати відомості в наші дні. Матеріали знаходили від України до Латинської Америки, куди в роки гонінь шляхи Господні привели лаврських подвижників.

У книзі зібрані виняткового роду свідчення про чудотворення Печерських отців, аналогічні яким зустрічаються лише в древніх патериках і житіях великих святих.

Багато важливих біографічних відомостей про прославлених святих (наприклад, про прп. Кукшу (Величко)) і відомих духівників останнього часу уточнені і виправлені за архівними документами.

«Батюшки святі…» прибирають дистанцію між читачем і діючими особами, тут найдавніший жанр житійної літератури рухається назустріч простому сучасному читачеві, залучаючи навіть початківців і невоцерковленних.