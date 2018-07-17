Волинська єпархія УПЦ запрошує у піше паломництво до Почаївської лаври

Волинська єпархія Української Православної Церкви запрошує всіх охочих взяти участь у пішій прощі до Свято-Успенської Почаївської лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері.

Паломники зустрінуться біля Свято-Покровського кафедрального храму міста Луцька 31 липня, де для них буде звершений молебень для мандрівників, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

Звідти організованою колоною паломники вирушать до Свято-Успенської Почаївської лаври, де 5 серпня разом з усім православним світом вшанують велику святиню Волинської землі - Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.