Волинська єпархія УПЦ запрошує у піше паломництво до Почаївської лаври
07:29, 17 липня 2018Православ`я
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Волинська єпархія УПЦ запрошує у піше паломництво до Почаївської лаври / volyn.church.ua
Волинська єпархія Української Православної Церкви запрошує всіх охочих взяти участь у пішій прощі до Свято-Успенської Почаївської лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері.
Паломники зустрінуться біля Свято-Покровського кафедрального храму міста Луцька 31 липня, де для них буде звершений молебень для мандрівників, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.
Звідти організованою колоною паломники вирушать до Свято-Успенської Почаївської лаври, де 5 серпня разом з усім православним світом вшанують велику святиню Волинської землі - Почаївську ікону Пресвятої Богородиці.
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