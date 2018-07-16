Синод Константинопольського Патріархату обрав нових митрополитів

Священний Синод Константинопольського Патріархату, засідання якого відбулося під головуванням Патріарха Варфоломія у вівторок, 10 липня, у Свято-Троїцькому монастирі на острові Халкі, при Богословській школі Константинопольської Церкви, провів вибори нових митрополитів Анкірського, Анеонського і Швейцарського.

Після обрання трьох кандидатів та подальшого голосування митрополит Швейцарський Єремія був одноголосно обраний митрополитом Анкирським, повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство «Ромфея».

Із запропонованих трьох кандидатів єпископ Лампсакийський Макарій, вікарій Швейцарської митрополії, був одноголосно обраний митрополитом Анеонським.

Після обрання трьох кандидатів митрополитом Швейцарським був одноголосно обраний архімандрит Максим (Пофос).

Митрополит Анкирський Єремія (у миру Парасхос Каллийоргис, Παράσχος Καλλιγιώργης) народився 17 січня 1935 року на острові Кос (Греція). У 1971 році висвячений у сан єпископа з титулом Сасимський. У 1988 році призначений митрополитом Галльським. З 1992 по 1997 рік представляв Константинопольський Патріархат у Центральному комітеті Конференції Європейських церков (КЄЦ), будучи його віце-президентом. З 1997 по 2003 роки був президентом КЄЦ. 20 січня 2003 року обраний митрополитом Швейцарським та директором Православного центру Константинопольського Патріархату в Шамбезі. Обраний 10 липня 2018 року митрополитом Анкарським, став першим єпископом на цій кафедрі, починаючи з 1922 року.

Митрополит Анейський Макарій (у миру — Павлос Павлідіс, Παῦλος Παυλίδης) народився 24 вересня 1937 року в Янниці (нома Пелла, Греція). У 1963 році митрополитом Філадельфійським Яковом (Дзанаварисом) висвячений у сан ієромонаха. У 1964 році прийнятий в клір Фіатирської єпархії Константинопольського Патріархату з центром у Лондоні, де служив до січня 1969 року. Пізніше проходив служіння в Австралійській архієпископії в Мельбурні. З 6 грудня 1969 року служив у клірі Німецької митрополії Константинопольського Патріархату в Бонні. 3 листопада 1985 року був висвячений у сан титулярного єпископа Лампсакийського, вікарія Швейцарської митрополії Константинопольського Патріархату. Є ректором освітнього центру Константинопольського Патріархату в Шамбезі.