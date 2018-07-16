Учасники пішої хресної ходи пройшли 700 км у пам'ять про Царську сім'ю

Близько 50 прочан, які взяли участь у пішій хресній ході протяжністю 700 км від Тобольська до Єкатеринбурга в пам'ять про 100-річчя з дня загибелі останнього російського імператора Миколи II і його сім'ї, завершили пам'ятну ходу.

Учасники багатоденної ходи приєднаються до головного хресного ходу від Храму-на-Крові до Ганиної ями, який відбудеться в ніч на 17 липня, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Ми вже прибули до Єкатеринбурга, цього року нас осіб 50. Все пройшло добре, дорогою ніяких інцидентів не було. Погода була гарна, з самого початку навіть сніг пролітав, потім були дощі, погода була хороша в тому плані, що підходила для пішого ходу, не було душно. Якщо спека, то ми намагалися виходити раніше, о 4 ранку», - розповів президент некомерційної організації сприяння організації і проведення хресних ходів «Восхождение» Андрій Бардиж.

За даними Єкатеринбурзької єпархії, для паломників, що прибувають до Єкатеринбурга, організовано наметове містечко поруч із Храмом-на-Крові, звідки стартує нічний пам'ятний хід. Він буде працювати дві доби і призначений для короткочасного відпочинку, одночасно в ньому можуть перебувати кілька тисяч людей. В ньому розташовані медпункт, намети, туристичні килимки, польова кухня, камери схову, кімната матері і дитини, пункт роздачі питної води, туалети.