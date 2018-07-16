Патріарх Кирил розповів віруючим, чому представники династії Романових не рятувалися втечею

Єдина причина, чому Єлисавета Феодорівна залишилася в Росії, а не виїхала за кордон, де б жила щасливо разом з родичами - це те, що вона не могла залишити країну, яка стала для неї другою Батьківщиною, Церква, якій вона служила вірою і правдою, заснувавши Марфо-Маріїнську обитель.

Про це Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил сказав віруючим після Літургії в монастирі Новомучеників та сповідників в Алапаєвську, повідомляє patriarchia.ru.

Обитель побудована поруч з шахтою, де прийняли мученицьку смерть преподобномучениці Єлисавета Феодорівна і черниця Варвара.

"Важко уявити, дивлячись на це місце, на цю вже практично повністю засипану шахту, той страх і жах, що охопили ні в чому не винних людей, яких привели до цієї безодні, щоб скинути вниз. І рука не зупинилася! Але ж перед катами були не злочинці, а люди, які не порушили жодного закону, які не представляли ніякої загрози, бо відмовилися від будь-якої політичної боротьби, від будь-яких претензій на владу. [...] Покинути Росію було вище її сил, і в цьому не було ніякої політики - лише сильне релігійне почуття і любовь до країни, що стала для неї дійсно другою Батьківщиною", - сказав Патріарх Кирил.

При цьому зазначив, що задався питанням: "Чому ж кати не розстріляли святу Єлисавету?"

"Жахлива кара, але ж миттєва смерть ... Чому треба було цю тендітну жінку в чернечому одязі скидати живою в цю глибоку яму? Чому потрібно було скидати живими всіх інших? Чому треба було кидати гранати, навіть не знаючи, загинуть від них люди або будуть страждати від ран? ", - каже Патріарх Кирил.

"Свята преподобномучениця Єлисавета померла болісною смертю від голоду і спраги, будучи, безсумнівно, пораненою, оскільки неможливо було не отримати поранень, падаючи в шахту, і не постраждати від кинутих туди гранат. Але преподобномучениця мала надію, хоча і розуміла, що її надія ніяк не пов'язана із земним життям. Земне життя залишилося там, нагорі, вона була вже на шляху до іншого життя і вірила в це життя, так що святій преподобномучениці Єлисаветі ще вистачило сил, зриваючи чернечий одяг, перев'язувати рани тим, хто разом з нею постраждав у цій страшній шахті", - завершив Предстоятель РПЦ.