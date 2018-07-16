Запорізька єпархія УПЦ заявила про скарги, що "місцевих бізнесменів змушують здати гроші на поїздку до Києва 28 липня"

У Запорізькій єпархії Української Православної Церкви заявили про скарги від духовенства і парафіян про те, що нібито місцевих представників бізнесу примушують сплатити автобуси для участі у заходах до Дня Хрещення Русі, які організовані у столиці 28 липня Київським Патріархатом.

Зокрема, на сайті Запорізької єпархії йдеться про те, що людям пропонується відвідати заходи, "натякаючи на те, що вони зобов'язані це зробити".

"Просимо вас вивчити статтю 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яка говорить що «Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається", - йдеться в повідомленні.

Водночас, сайт нагадує про те, що Українська Православна Церква організовує в Києві 27 липня традиційний Всеукраїнський Хресний Хід і "участь у ньому на добровільній основі".