У Японії вперше побудують православний монастир

18:06, 16 липня 2018
Православ`я
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У Японії почалося будівництво першого православного монастиря / monasterium.ru

З благословення митрополита Токійського і всієї Японії Даниїла 22 червня була придбана земля для чоловічого монастиря Японської Православної Церкви на честь святого рівноапостольного Миколая Японського.

Храм ще потрібно побудувати, повідомляє patriarchia.ru.

3 липня насельниками обителі архімандритом Герасимом (Шевцовим) і ченцем Соломоном, був звершений перший молебень на місці передбачуваної закладки храму нової обителі.

У майбутній монастир було доставлене велике напрестольне Євангеліє, надруковане в друкарні Свято-Троїцької Сергієвої лаври японською мовою в перекладі святого Миколая. Відкривається книга по-японськи - корінець з правого боку. Читання - справа наліво і зверху вниз, тобто традиційний вертикальний лист. Вага однієї книги в палітурці становить 10 кілограмів. Тираж видання - 10 примірників.

7-8 липня в Токіо відбувся черговий Собор Японської Православної Церкви. Для майбутнього монастиря він став історичним: було оголошено про придбання землі та початок чернечого життя в Адзіро (префектура Сідзуока). Члени Собору схвально висловились. Тепер братії монастиря належить працювати, щоб до Собору майбутнього року представити вже видимі результати.

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