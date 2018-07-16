У РПЦ прокоментували підсумки чергових експертиз по встановленню достовірності царських останків

У Руської Православній Церкві "з увагою поставилися до новини про підтвердження молекулярно-генетичних експертиз приналежності виявлених останків колишнього імператора Миколи II, членів його сім'ї та осіб з їхнього оточення

Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда, коментуючи повідомлення Слідчого комітету Російської Федерації про підсумки чергових експертиз зі встановлення достовірності царських останків, повідомляє patriarchia.ru.

Зокрема, він заявив, що вони будуть розглядатися Церквою.

«Дякуємо співробітникам Слідчого комітету та експертам за відповідальну працю, атмосферу відкритості і взаєморозуміння, в умовах, в яких проводилися експертизи», - додав Володимир Легойда.

Він також додав, що після завершення двох повторних комісій медичних (антропологічних), автороведської та історико-архівної судових експертиз у кримінальній справі, про проведення яких йдеться в повідомленні Слідчого комітету, підсумки роботи будуть передані Священноначаллю Руської Православної Церкви для подальшого розгляду.