До Ніжина через 100 років повернулась чудотворна Борзнянська ікона Богородиці (відео)

Віряни та духовенство Ніжинської єпархії УПЦ на чолі з архієпископом Климентом 15 липня біля Миколаївського кафедрального собору Ніжина урочисто зустріли Чудотворну ікону Пресвятої Богородиці «Борзенська», яка протягом майже ста років вважалася втраченою.

З давніх часів ця шанована святиня Чернігівської землі знаходилася в храмі Різдва Христового м. Борзни і прославилася численними чудесами зцілення, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

Після закриття храму Різдва Христового у Борзні на початку ХХ ст. чудотворний образ довгий час зберігався у місцевої християнки, а після її кончини він був надовго втрачений, ймовірно хтось із її рідних продав ікону.

Нещодавно святиня чудесним образом потрапила до уродженця с. Виблі, настоятеля Свято-Озерянського храму м. Харкова архімандрита Никодима (Силка), який вирішив відновити історичну справедливість і повернути «Борзенську» ікону Пресвятої Богородиці до Ніжинської єпархії Української Православної Церкви.

Після зустрічі ікони владика Климент у співслужінні численного духовенства очолив читання Акафісту Пресвятої Богородиці у Миколаївському кафедральному соборі. Наприкінці молитви він подякував отцю архімандриту Никодиму за його зусилля у віднайдені втраченої святині та відзначив благодійників, які допомагали наблизити цю подію церковними орденами.

«Борзенська» ікона Пресвятої Богородиці близько місяця перебуватиме у Миколаївському соборі Ніжина, де перед нею щодня о 8.00 буде соборно звершуватися служіння молебню з Акафістом. В середині серпня хресною ходою святиню буде перенесено на її історичне місце – до м. Борзни.