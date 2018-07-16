У мережі буде доступна пряма трансляція літургії з місця мученицької смерті царської сім'ї
15:05, 16 липня 2018Православ`я
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Храм на Крові в Єкатеринбурзі / tripmydream.com
У ніч з 16 на 17 липня Патріарх Кирил очолить в Єкатеринбурзі богослужіння, приурочене до 100-річчя мученицької смерті святих Царствених страстотерпців.
Предстоятель Руської Православної Церкви звершить Божественну літургію на площі перед Храмом на Крові в Єкатеринбурзі, після чого очолить хресний хід від Храму на Крові до монастиря святих Царствених страстотерпців на Ганиній Ямі, повідомляє patriarchia.ru.
Після прибуття в монастир буде звершений молебень святим Царственим страстотерпцям.
За технічної підтримки телеканалу «Союз» Патріарша Літургія транслюватиметься на офіційному сайті Руської Православної Церкви Патриархия.rи. Початок трансляції о 22.00.
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