У мережі буде доступна пряма трансляція літургії з місця мученицької смерті царської сім'ї

У ніч з 16 на 17 липня Патріарх Кирил очолить в Єкатеринбурзі богослужіння, приурочене до 100-річчя мученицької смерті святих Царствених страстотерпців.

Предстоятель Руської Православної Церкви звершить Божественну літургію на площі перед Храмом на Крові в Єкатеринбурзі, після чого очолить хресний хід від Храму на Крові до монастиря святих Царствених страстотерпців на Ганиній Ямі, повідомляє patriarchia.ru.

Після прибуття в монастир буде звершений молебень святим Царственим страстотерпцям.

За технічної підтримки телеканалу «Союз» Патріарша Літургія транслюватиметься на офіційному сайті Руської Православної Церкви Патриархия.rи. Початок трансляції о 22.00.