На Одещині звершили закладку каменю під будівництво двох храмів УПЦ (відео)

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив чин закладення каменя під будівництво нових храмів.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, в селі Малодолинське митрополит Агафангел благословив будівництво Воскресенського храму. У селі Молодіжне владика звершив чин закладення нового храму на честь Почаївської ікони Божої Матері й у місті Чорноморськ у співслужінні місцевого духовенства і присутності представників влади звершив закладку під будівництво Свято-Георгіївського храму.

У Чорноморську митрополиту Агафангелу співслужив єпископ Діодор.

Владика Агафангел під час свого архіпастирського візиту в Чорноморськ відвідав Іоанно-Богословський храм, Свято-Покровський храм і Спасо-Преображенський храм.