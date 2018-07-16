На Одещині звершили закладку каменю під будівництво двох храмів УПЦ (відео)
14:38, 16 липня 2018Православ`я
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Закладка каменю / eparhiya.od.ua
Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив чин закладення каменя під будівництво нових храмів.
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, в селі Малодолинське митрополит Агафангел благословив будівництво Воскресенського храму. У селі Молодіжне владика звершив чин закладення нового храму на честь Почаївської ікони Божої Матері й у місті Чорноморськ у співслужінні місцевого духовенства і присутності представників влади звершив закладку під будівництво Свято-Георгіївського храму.
У Чорноморську митрополиту Агафангелу співслужив єпископ Діодор.
Владика Агафангел під час свого архіпастирського візиту в Чорноморськ відвідав Іоанно-Богословський храм, Свято-Покровський храм і Спасо-Преображенський храм.
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