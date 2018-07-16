До 100-річчя мученицької смерті царської сім'ї вийшла в світ книга
12:02, 16 липня 2018Православ`я
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Царська сім'я / pravoslavie.ru
Вийшла в світ книга Предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила «Вірні Господу. Царська сім'я».
До шостого випуску серії включені слова Предстоятеля РПЦ, присвячені 100-річчю від дня мученицького подвигу святих Царствених страстотерпців, преподобномучениці Єлисавети Феодорівни та їх вірних супутників, повідомляє patriarchia.ru.
Передмову до книги написав митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил.
Видання барвисто оформлене, містить добірку фотографій, а також ілюстрації, необхідні для більш ясного розуміння історичного тла подій.
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