До 100-річчя мученицької смерті царської сім'ї вийшла в світ книга

Вийшла в світ книга Предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила «Вірні Господу. Царська сім'я». До шостого випуску серії включені слова Предстоятеля РПЦ, присвячені 100-річчю від дня мученицького подвигу святих Царствених страстотерпців, преподобномучениці Єлисавети Феодорівни та їх вірних супутників, повідомляє patriarchia.ru. Передмову до книги написав митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил. Видання барвисто оформлене, містить добірку фотографій, а також ілюстрації, необхідні для більш ясного розуміння історичного тла подій.

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