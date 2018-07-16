До Вінниці прибудуть мощі 10-ти святих цілителів

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія проводиться Всеукраїнська хресна хода з мощами святих цілителів.

Святині побували у багатьх єпархіях Української Православної Церкви і 19 липня ікони з мощами святих прибудуть у Вінницю. Про це повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ.

Для поклоніння віруючим доступні часточки мощей великомученика Пантелеймона Цілителя, священномученика Антипи Пергамського, святителя Луки Кримського, безсрібників Косьми і Даміана, преподобного Агапіта Печерського, преподобних Даміана та Іпатія Печерських, преподобного Арсенія Каппадокійського, священномученика Іраклія Кіпрського.

Ікони, у яких вміщені частинки мощей цілителів, були написані в Києві спеціально для Всеукраїнської хресної ходи. Загалом у хресній ході беруть участь 8 ікон із зображенням 11 святих цілителів та часточками мощей 10-ти з них.

У Вінниці святині відвідають храми, що розташовані на території медичних закладів: Військово-медичного Центру Центрального регіону, Госпіталю ветеранів війни, медмістечка (Центральна районна лікарня), а також кафедральний собор та храм Стрітення Господнього.

Зустріч святинь відбудеться 19 липня о 12.00 біля входу до Військово-медичного Центру (вул. Князів Коріатовичів, 185). Ікони будуть перенесені у Свято-Троїцький скелтний храм, що розташований на території закладу.

З докладним графіком перебування ікон з мощами святих цілителів у Вінниці можна ознайомитися за посиланням.