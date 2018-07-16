На Сумщині відзначили 250-ліття Покровського собору в Охтирці

07:27, 16 липня 2018
Православ`я
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На Сумщині відбулися церковні урочистості, присвячені 250-літтю Покровського кафедрального собору / portal-pravoslavie.sumy.ua

Вчора, 15 липня, у день церковного шанування чудотворної Охтирської ікони Божої Матері, на Сумщині відбулися церковні урочистості, присвячені 250-літтю Покровського кафедрального собору Охтирки.

У день святкування Сумський Архіпастир Євлогій прибув до Охтирки, де у Покровському кафедальному соборі очолив Божественну літургію. Владиці співслужило понад 50 священнослужителів, повідомляє "Православна Сумщина".

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

У храмі молилося близько півтори тисячі богомольців, серед яких - учасники кількох хресних ходів, що були прсвячені ювілею.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

За традицією, відбулася хресна хода до місця, де у давні часи знаходився Покровський собор. Священики несли Охтирську чудотворну ікону, інші святі ікони, богомольці співали церковні піснеспіви разом із хором.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Біля каплиці Владика підніс особливі молитви про мир в Україні, а також окропив усіх святою водою.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Церковна парафія Покровського собору пригостила усіх святковою трапезою.

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