Вийшла нова книга про духівників і старців Києво-Печерської лаври ХІХ - ХХІ століть

Вийшла нова книга видавництва «Горлиця» під назвою «Батюшки святі. Духівники і старці Києво-Печерської Лаври», видана до 1030-ліття Хрещення Русі та 30-річчя відновлення чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.

У книзі зібрано матеріали про видатних духовних наставників Лаври у період з XIX по XXI століття, що представляють безцінне джерело духовної мудрості найдавнішого монастиря, який наочно показує традицію старчества і діяльного окормлення народу, повідомляється на сайті обителі.

Книга вийшла з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія і намісника Лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла.

У книзі розказано про тих старців, про кого збереглися записи попередніх років і про кого вдалося зібрати відомості в наші дні. Матеріали знаходили від України до Латинської Америки, куди в роки гонінь шляхи Господні призвели лаврських подвижників.

У книзі зібрані виняткового роду свідчення про чудотворення Печерських отців, аналогічні яким зустрічаються лише в древніх патериках і житіях великих святих.

Багато важливих біографічних відомостей про прославлених святих (наприклад, про прп. Кукшу (Величко)) і відомих духівників останнього часу уточнені і виправлені за архівними документами.

Главу з книги «Батюшки святі. Духівники і старці Києво-Печерської Лаври» — спогади 92-річного духівника Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Куяви) можна прочитати на сайті Києво-Печерської лаври.