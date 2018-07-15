У Світязькому Петропавлівському монастирі відзначили престольне свято

23:29, 15 липня 2018
Православ`я
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У Світязькому Петропавлівському монастирі відзначили престольне свято / єпархія.укр

У свято первоверховних апостолів Петра і Павла Божественну Літургію в обителі очолив митрополит Володимир–Волинський і Ковельський Володимир, повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

/ єпархія.укр

Після читання Святого Євангелія  Владика  Володимир звернувся до пастви зі словом проповіді, у якій закликав вірних слідувати прикладу міцності віри святого апостола Петра та духовній мудрості святого апостола Павла.

/ єпархія.укр

По закінченні Літургії був звершений хресний хід

На завершення богослужіння митрополит Володимир привітав паству зі святом і надав архіпастирське благословення.

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