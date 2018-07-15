У Світязькому Петропавлівському монастирі відзначили престольне свято

У Світязькому Петропавлівському чоловічому монастирі 12 липня відзначили престольне свято.

У свято первоверховних апостолів Петра і Павла Божественну Літургію в обителі очолив митрополит Володимир–Волинський і Ковельський Володимир, повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Владика Володимир звернувся до пастви зі словом проповіді, у якій закликав вірних слідувати прикладу міцності віри святого апостола Петра та духовній мудрості святого апостола Павла.

По закінченні Літургії був звершений хресний хід

На завершення богослужіння митрополит Володимир привітав паству зі святом і надав архіпастирське благословення.