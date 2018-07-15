Архієпископ Львівський і Галицький Філарет призначений тимчасово керуючим Івано-Франківською єпархією УПЦ
21:07, 15 липня 2018Православ`я
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Архієпископ Львівський і Галицький Філарет / upc.lviv.ua
Архієпископ Львівський і Галицький Філарет призначений тимчасово керуючим Івано-Франківською єпархією УПЦ.
У зв'язку зі смертю єпископа Івано-Франківського і Коломийського Тихона, Рішенням Блаженнішого Митрополита Онуфрія від 14 липня, архієпископ Львівський і Галицький Філарет призначений тимчасово керуючим Івано-Франківською єпархією. Про це повідомляється на сайті Львівської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, що керуючий Івано-Франківською єпархією УПЦ єпископ Тихон (в миру Степан Васильович Чижевський) помер вчора, 14 липня, після тривалої хвороби.
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