У РПЦ призначили нового главу навчального комітету і ректорів Московських і Санкт-Петербурзьких духовних шкіл

Призначені нові ректори Московських і Санкт-Петербурзьких духовних шкіл та голова Навчального комітету Руської Православної Церкви.

У ході засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви, що відбувся 14 липня у Єкатеринбурзі, було розглянуто питання про заміщення посади ректора Московських духовних шкіл, голови Навчального комітету Руської Православної Церкви у зв'язку з обранням Собором Естонської Православної Церкви Московського Патріархату владику Євгенія митрополитом Талліннським і всієї Естонії, повідомляє patriarchia.ru.

Учасники засідання прийняли рішення звільнити митрополита Євгенія від посад голови Навчального комітету та ректора Московських духовних шкіл, висловивши йому особливу подяку за гідне несення цього послуху протягом 23 років.

Головою Навчального комітету призначено заступника голови даного Комітету протоієрея Максима Козлова.

Ректором Московських духовних шкіл призначений архієпископ Петергофський Амвросій, який звільнений від посади ректора Санкт-Петербурзьких духовних шкіл. За гідне служіння на посаді ректора Санкт-Петербурзьких духовних шкіл протягом майже 10 років владиці Амвросію висловлена подяка. Владиці Амвросію Священний Синод визначив бути архієпископом Верейським, вікарієм Патріарха Московського і всієї Русі.

Ректором Санкт-Петербурзьких духовних шкіл призначений єпископ Люберецький Серафим, вікарій Патріарха, звільнений від посади голови Синодального відділу у справах молоді. Єпископу Серафиму визначено бути вікарієм Санкт-Петербурзької єпархії із титулом «Петергофський».

Виконуючим обов'язки голови Синодального відділу у справах молоді Священний Синод призначили клірика Московської обласної єпархії протоієрея Кирила Сладкова.