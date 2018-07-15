У ніч вбивства Царської сім'ї у столичному Іонинському монастирі відбудеться нічна Літургія
18:24, 15 липня 2018Православ`я
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У ніч вбивства Царської сім'ї в Іонинському монастирі відбудеться нічна Літургія / iona.kiev.ua
У день пам'яті Царствених страстотерпців у київському Свято-Троїцькому Іонинському монастирі буде звершена нічна Божественна літургія.
Богослужіння розпочнеться в ніч з 16 на 17 липня опівночі, повідомляється на сайті обителі.
Як відомо, останнього російського імператора Миколу II і його родину розстріляли в напівпідвальному приміщенні будинку Іпатьєва в Єкатеринбурзі в ніч з 16 на 17 липня 1918 року на виконанню постанови виконкому Уральської обласної Ради робочих, селянських і солдатських депутатів, яку очолювали більшовики. Разом із Царською сім'єю була розстріляна і їх свита.
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