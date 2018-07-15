У ніч вбивства Царської сім'ї у столичному Іонинському монастирі відбудеться нічна Літургія

У день пам'яті Царствених страстотерпців у київському Свято-Троїцькому Іонинському монастирі буде звершена нічна Божественна літургія.

Богослужіння розпочнеться в ніч з 16 на 17 липня опівночі, повідомляється на сайті обителі.

Як відомо, останнього російського імператора Миколу II і його родину розстріляли в напівпідвальному приміщенні будинку Іпатьєва в Єкатеринбурзі в ніч з 16 на 17 липня 1918 року на виконанню постанови виконкому Уральської обласної Ради робочих, селянських і солдатських депутатів, яку очолювали більшовики. Разом із Царською сім'єю була розстріляна і їх свита.