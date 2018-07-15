Затверджено текст служби святому Амфілохію Почаївському

Священним Синодом РПЦ затверджені тексти служб святим Алексію Елнатському, Амфілохію Почаївському, Василиску Сибірському, Олегу Брянському і новий акафіст преподобному Герману Аляскинському.

Затверджені богослужбові тексти будуть направлені у Видавництво Московської Патріархії для включення до богослужбових збірників. Про це повідомляє «Патриархия.ги».

Амфілохій Почаївський (у миру Яків Варнавович Головатюк) народився 27 листопада 1894 року в селі Мала Іловиця, що на Тернопільщині.

У 1925 році був прийнятий послушником у Почаївську лавру.

8 липня 1932 року, з благословення митрополита Варшавського і всієї Польщі Діонісія (Валединського), був пострижений у чернецтво з ім'ям Йосиф.

21 вересня 1933 року був висвячений єпископом Антонієм (Марценко) у сан ієродиякона; 27 вересня 1936 року - у сан ієромонаха.

Восени 1962 року, коли Лавра була на межі адміністративного закриття, зіграв ключову роль у захисті Троїцького собору, внаслідок чого через кілька днів був насильно госпіталізований до психіатричної лікарні.

Після звільнення повернувся в рідне село і оселився у свого племінника, де продовжував служити, звершуючи водосвятні молебні та зцілюючи людей.

Одним із своїх родичів був вивезений за село до болота, побитий і кинутий у воду. На краю смерті, у Лаврі був пострижений у схиму з ім'ям Амфілохій. Одужавши, знову повернувся у рідне село.

За життя святий прославився даром зцілень, також існують свідчення про те, що одного разу він воскресив дівчинку, яка померла в дорозі, коли мати везла її здалеку до старця.

Помер 1 січня 1971 року.

3 лютого 2016 року Архієрейським Собором Руської Православної Церкви встановлено загальноцерковне шанування преподобного Амфілохія.