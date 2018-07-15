В УПЦ прокоментували позицію Константинопольських ієрархів з "українського питання"

Протоієрей Миколай Данилевич розповів про ставлення Константинопольських ієрархів до українського питання.

Заступник глави Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич зазначив, що більшість з ієрархії Константинопольського Патріархату не налаштовані радикально щодо питання «надання Томосу про автокефалію» і не висловлюються про Україну взагалі, тому роздмухування цієї теми в ЗМІ є лише театром. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на його сторінку у фейсбук.

Заступник глави ВЗЦЗ також упевнений, що ситуація, яка склалася навколо питання автокефалії, не йде до розколу і всеправославної кризи.

«Знаючи ситуацію зсередини, не маю я такого відчуття, — сказав він. — Те все, що ми бачимо в наших ЗМІ на церковну тему, більше нагадує якийсь великий театр, шум. І це стосується зовнішнього життя Церкви, яке намагаються розхитати. Всередині, в самій глибині церковне море є спокійним, церковні води течуть спокійно».

За словами протоієрея Миколая Данилевича, митрополит Пруський Елпідофор, інтерв’ю якого і викликало галас у ЗМІ і серед представників розколу, серед ієрархії Константинопольського Патріархату відображає точку зору крайньої, так би мовити, «радикальної партії» на Фанарі, однак більшість з ієрархії не належать до неї.

«Митрополит Пруський Елпідофор серед ієрархії Константинопольського Патріархату займає позицію “яструба” в українському церковному питанні. Але, наскільки мені відомо, саме такий він там один», — прокоментував священик слова митрополита Константинопольского Патріархату.

Як приклад, священнослужитель УПЦ навів недавні слова члена Синоду Константинопольского Патріархату митрополита Корейського Амвросія, з яким нещодавно мав бесіду митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

Та підкреслив, що митрополит Елпідофор взагалі не входить до складу комісії Константинопольського Патріархату з українського церковного питання. Він додав: не виключено, що це «внаслідок його надто великого радикалізму в цьому питанні, що лише може нашкодити справі». Натомість, за словами отця Миколая, до комісії входять такі помірковані ієрархи як митрополит Гальський Емануїл і митрополит Смірнський Варфоломій.

«Взагалі, особливо в церковних справах, і не тільки в церковних, потрібна особлива виваженість і поміркованість, а тому будь-який радикалізм лише шкодить», — підкреслив заступник глави ВЗЦЗ УПЦ. І зауважив, що такі інтерв’ю тільки підтверджують те, що серед ієрархії Константинопольського Патріархату немає єдиної позиції щодо методу вирішення українського церковного питання.

«Так, між РПЦ і Константинопольським Патріархатом є суперечності. І в цьому з однієї сторони не слід вбачати якоїсь великої трагедії, а з іншої і не слід злорадствувати. Тобто, ні радіти, ані сумувати не потрібно. Адже і РПЦ, і Константинопольський Патріархат належать до єдиної Церкви Христової. Вірю, що вони знайдуть шлях вирішення цього питання, домовляться… Різні дискусії в середовищі християн були з самого початку виникнення християнства. Важливо, щоб ці дискусії були всередині Церкви і не порушували загальної церковної єдності», — підсумував протоієрей Миколай Данилевич.