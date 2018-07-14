Керуючий Патріаршими парафіями у Канаді направлений на служіння в Україну

Священний Синод Руської Православної Церкви направив керуючого Патріаршими парафіями у Канаді єпископа Каширського Іова на служіння в Українську Православну Церкву.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні, яке відбулося у Єкатеринбурзі (Росія).

Як повідомляється у Журналі 66 Священного Синоду, згідно з поданим проханням, єпископ Каширський Іов звільняється від управління Патріаршими парафіями у Канаді і благословляється на продовження архіпастирського служіння в межах Української Православної Церкви на розсуд Синоду останньої.

Священний Синод також висловив подяку єпископу Іову за багаторічні архіпастирські праці на Канадській землі. Тимчасове управління Патріаршими парафіями у Канаді доручено єпископу Сурозькому Матвію.

В УПЦ вже прокоментували переведення єпископа Іова до України. Так, за словами настоятеля Іонинського монастиря архієпископа Обухівського Іони, таке рішення Синоду - справжній подарунок Україні.

«Владику Іова я знав ще отцем Віктором, викладачем Київської семінарії, - написав на своїй сторінці у Фейсбук настоятель Іонинського монастиря. - Він часто в 90-х роках служив у нас в Іонинському. Золота і добра людина! Багато хто, особливо ті, хто стикався з ним у житті, підтвердять мої слова. Дякую Господу за такий подарунок Україні!».

Єпископ Іов (у миру Віктор Федорович Смакоуз) народився 19 лютого 1964 року в Почаєві Тернопільської області у родині священика.

З дитинства ніс послух у парафіяльних храмах, потім у Почаївській лаврі. З 1984 по 1986 рік служив у лавах Радянської Армії.

У 1987 році закінчив Ленінградську духовну семінарію, у 1991 р. - Санкт-Петербурзьку духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я. Навчальним комітетом направлений у розпорядження митрополита Київського і всієї України на викладацьку роботу.

З 1991 р. - помічник інспектора, секретар правління Київської духовної семінарії, з 1992 р. - секретар Вченої ради Київської духовної академії, благочинний академічного храму Різдва у Києво-Печерській лаврі, викладач семінарії.

25 серпня 1991 висвячений у сан диякона, 27 серпня - у сан ієрея. У 1995 році возведений у сан протоієрея.

17 квітня 1997 року в Києво-Печерській лаврі пострижений у чернецтво, 13 червня зведений у сан архімандрита.

22 червня 1997 року в Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври хіротонізований на єпископа Херсонського і Таврійського.

З 30 березня 1999 року - керуючий Сумською та Охтирською єпархією. Був ректором Сумського пастирсько-богословського духовного училища та головним редактором газети «Православна Сумщина».

24 травня 2005 року призначений єпископом Каширським, керуючим Патріаршими парафіями у Канаді.

З березня 2009 року по березень 2010 р. тимчасово опікувався Патріаршими парафіями у США.