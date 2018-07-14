У Єкатеринбурзі відбулося засідання Священного Синоду РПЦ за участю Предстоятеля УПЦ і митрополита Сімферопольського

У Єкатеринбурзі (Росія) вперше відбулося засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви.

У засіданні Священного Синоду взяли участь Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій і митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, повідомляє patriarchia.ru.

Священний Синод звернувся з Посланням до архіпастирів, кліру, чернецтва та мирян у зв'язку з 1030-річчям Хрещення Русі, у якому наголосив на особливій ролі київського князя Володимира.

«Залучення до православної духовності стало потужним імпульсом і для розвитку самобутньої східнослов'янської культури. Релігійний вибір князя Володимира був, крім того, і вибором способу мислення, християнського укладу суспільного життя і стилю культури. Це був вибір цивілізаційного шляху», - наголошується у Посланні.

Крім того, члени Священного Синоду виступили з духовною підтримкою на адресу православних України.

«Зараз у братській нам Україні, в країні, де знаходиться священна Дніпровська купіль хрещення народів Русі, стихії світу цього повстають на Церкву святого князя Володимира, намагаючись зруйнувати єдність цієї святої Церкви. Духовенство та віруючі піддаються несправедливим звинуваченням та образам. Але ми віримо, що будь-який тиск ззовні не зможе зруйнувати священні узи Христової любові, яка об'єднує нас у єдине Тіло Церкви. Ми віримо, що наша спільна молитва допоможе подолати всі випробування, зберегти чистоту Православної віри і вірність канонічній правді», - йдеться у зверненні ієрархів.

По завершенні засідання у домовому храмі Центру в ім'я святителя Миколая Чудотворця, небесного покровителя государя імператора Миколи II, члени Синоду вшанували пам'ять єпископа Іллі (Казанцева), який раптово помер 5 липня на 48-му році життя. За богослужінням молилися Патріарх Кирил та інші учасники засідання.