Київська духовна академія і семінарія готується до вступної кампанії

Київська духовна академія і семінарія нагадує про строки вступної кампанії - прийом документів здійснюється до 27 липня 2018 року.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує відеопрезентацію про Київські духовні школи із посиланням на сайт КДА.

Київська духовна академія і семінарія була заснована понад 400 років тому, стараннями Петра Могили, котрий поставив перед собою завдання - «дати православну духовну освіту майбутнім пастирям Церкви Христової, які б могли пасти стадо, ввіерене їм». І сьогодні, як підкреслив ректор Київських духовних шкіл єпископ Білгородський Сильвестр, як і багато століть тому, тут навчаються люди, які «бажають послужити Церкві, Богу і людям» і де «зосереджені освітні і духовні традиції Православної Церкви».

Про надзвичайну можливість студентів КДА бути причасними до богословської науки і до літургійної традиції Києво-Печерської лаври, про небесне покровительство Печерських преподобних і велику спадщину викладачів-богословів, про наукові дисципліни і викладачів, про умови навчання, проживання і навіть відпочинок студентів - у відеопрезентації Київської духовної академії і семінарії.

Нагадаємо, що проведення вступної кампанії до Київської духовної академії і семінарії триває з 30 липня по 4 серпня 2018 року. Прийом документів здійснюється з 16 червня до 27 липня 2018 року.

Ознайомитися з правилами прийому, переліком необхідних документів та екзаменаційними питаннями можна на офіційному сайті КДА у розділі «Абітурієнту».