На місці розстрілу Царської сім'ї почав роботу Священний синод РПЦ
На місці розстрілу Царської сім'ї почав роботу Священний синод Руської Православної Церкви.
Сьогодні, 14 липня, засідання Священного синоду РПЦ, яке цього року вперше проходить у Єкатеринбурзі та приурочене до столітньої річниці розстрілу сім'ї імператора Миколи II, відкрив Патріарх Кирил, повідомляє сайт patriarchia.ru.
"Вперше відкриваю засідання у цій будівлі. Ми прибули до Єкатеринбурга у зв'язку із відомим ювілеєм – століттям мученицької смерті, вбивства царської сім'ї. Ми будемо мати можливість помолитися і в Алапаєвську, і в Єкатеринбурзі, і по можливості, хто в силі, здійснити хресний хід до монастиря на Ганиній ямі, присвятивши ці дні спогадам про важку сторінку нашої вітчизняної історії", - сказав патріарх.
Засідання Синоду в закритому для преси режимі проходить на території духовно-просвітницького центру поруч із храмом-пам'ятником на Крові.