У Харкові освятили новий храм УПЦ на честь Олександра Невського

У день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, 12 липня, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив освячення храму на честь Святого благовірного князя Олександра Невського у Харківському лісопарку.

Митрополит Онуфрій підніс у дар новоосвяченому храму ікону Святого благовірного князя Олександра Невського, повідомляється на сайті Харківської єпархії УПЦ.

Людям, які особливо попрацювати при будівництві храму архіпастир вручив церковні нагороди.