У Харкові освятили новий храм УПЦ на честь Олександра Невського
16:46, 14 липня 2018Православ`я
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У Харкові освятили новий храм на честь Олександра Невського / eparchia.kharkov.ua
У день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, 12 липня, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив освячення храму на честь Святого благовірного князя Олександра Невського у Харківському лісопарку.
Митрополит Онуфрій підніс у дар новоосвяченому храму ікону Святого благовірного князя Олександра Невського, повідомляється на сайті Харківської єпархії УПЦ.
Людям, які особливо попрацювати при будівництві храму архіпастир вручив церковні нагороди.
Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій звершив освячення храму на честь Олександра Невського / eparchia.kharkov.ua
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