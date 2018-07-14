Свято-Єлисаветинський монастир у Запорізькій області відзначить 20-річчя утворення обителі

Завтра, 15 липня, Свято-Єлисаветинський жіночий монастир, розташований у смт. Комишуваха Запорізької області, запрошує здійснити паломницьку поїздку на свято, яке відбудеться в обителі.

У цей день у монастирі буде відслужена святкова Божественна Літургія, присвячена 20-річчю утворення Свято-Елисаветинського жіночого монастиря, яку очолить митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Участь у богослужінні візьмуть представники духовенства Запорізької єпархії.

По закінченні Божественної Літургії відбудеться святкова трапеза, також всі бажаючі зможуть зануритися у купіль.

Для паломників із Запоріжжя будуть організовані комфортабельні мікроавтобуси, повідомляють організатори.