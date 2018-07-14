У день пам'яті Горбанівської ікони Божої Матері у Полтаві пройшов багатотисячний хресний хід

У день пам'яті Горбанівської ікони Божої Матері, 13 липня, у Полтаві пройшов хресний хід, який зібрав тисячі віруючих.

Хресний хід на чолі з митрополитом Полтавським і Миргородським Филипом пройшов від Свято–Макаріївського кафедрального собору, де зберігається Горбаневська ікона, до Горбаневского скиту, повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

Участь у Хресній Ході взяв мер міста Полтави Олександр Мамай.

Біля Святого джерела також відбувся святковий молебень, під час якого православні піднесли молитви про мир в Україні.