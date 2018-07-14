Святогірська лавра відкриває новий скит на честь святителя Іоанна Шанхайського

Святогірська лавра відкриває новий скит.

Офіційне відкриття скиту на честь святителя Іоанна Шанхайського відбудеться 1 серпня у селі Адамівка Слов'янського району Донецької області, повідомляється на сайті обителі.

У день святкування дня пам'яті преподобного Серафима Саровського і трьох святителів - Димитрія Ростовського, Митрофана Воронезького і Тихона Задонського у селі Адамівка, на батьківщині святителя Іоанна Шанхайського, відкриється скит на його честь.

У цей день відбудеться урочисте освячення головного храму нової обителі і офіційне відкриття Свято-Іоанівського скиту, що стане важливою подією духовного життя не тільки для Святогірського краю, але й для усього православного світу, як увічнення пам'яті про великого святителя.

Паломників запрошують прибути на урочистості з нагоди відкриття нового лаврського скиту, щоб взяти участь у соборній молитві та розділити радість народження нової чернечої обителі на честь великого святителя Іоанна Шанхайського, Сан-Франциського і Адамовского чудотворця.