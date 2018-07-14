У Латвії урочисто відзначать 15 річницю обрітення мощей Архієпископа Ризького Іоанна

У Латвії урочисто відзначать річницю обрітення мощей священномученика Архієпископа Ризького Іоанна.

У ризькому Кафедральному соборі Різдва Христового 14-15 липня відбудуться урочисті загальноміські богослужіння, приурочені до 15-ї річниці з дня обрітення мощей священномученика Іоанна і напередодні святкування 10-ї річниці з дня другого набуття іншої найбільшої святині Латвійської Православної Церкви – Якобштадтської ікони Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт ЛПЦ.

Богослужіння очолить Митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр.

У суботу, 14 липня, буде звершено акафіст до святого священномученика Іоанна Ризьким загальнонародним співом, після чого розпочнеться Всеношне бдіння.

У неділю, 15 липня, у день святкування, Божественну літургію відслужить Владика Митрополит у співслужінні духовенства Латвійської Православної Церкви.