Вчора, 12 липня у Мінську відкрилася виставка, присвячена сторіччю мученицької кончини Царської сім'ї.

Відкриття виставки «1918 — 2018. Присвячується сторіччю мученицької кончини Царствених страстотерпців» очолив митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Експозиція розміщена на території храму Покрови Пресвятої Богородиці міста Мінська.

На відкриття виставки зібралися клірики, парафіяни Покровського храму, жителі білоруської столиці, гості з Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Удмуртії, які шанують пам'ять царя-страстотерпця Миколи Другого і його сім'ї.

Митрополит Павел звернувся до присутніх з архіпастирським словом, присвяченим християнському мучеництву.

За словами владики, свята Царська сім'я була готова до мученицької кончини. Імператор Микола Другий, імператриця Олександра і їх діти були глибоко віруючими християнами і прагнули у всіх життєвих обставинах вчиняти за заповідями Божимм. Саме це допомогло їм гідно зустріти смерть і здобути мученицькі вінці.