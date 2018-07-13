У Мінську відкрилася виставка, присвячена сторіччю мученицької кончини Царської сім'ї

23:27, 13 липня 2018
Православ`я
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Експозиція розміщена на території храму Покрови Пресвятої Богородиці міста Мінська / church.by

Відкриття виставки «1918 — 2018. Присвячується сторіччю мученицької кончини Царствених страстотерпців» очолив митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, повідомляє офіційний портал БПЦ.

/ church.by

Експозиція розміщена на території храму Покрови Пресвятої Богородиці міста Мінська.

На відкриття виставки зібралися клірики, парафіяни Покровського храму, жителі білоруської столиці, гості з Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Удмуртії, які шанують пам'ять царя-страстотерпця Миколи Другого і його сім'ї.

/ church.by

Митрополит Павел звернувся до присутніх з архіпастирським словом, присвяченим християнському мучеництву.

/ church.by

За словами владики, свята Царська сім'я була готова до мученицької кончини. Імператор Микола Другий, імператриця Олександра і їх діти були глибоко віруючими християнами і прагнули у всіх життєвих обставинах вчиняти за заповідями Божимм. Саме це допомогло їм гідно зустріти смерть і здобути мученицькі вінці.

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