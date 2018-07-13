У Домбокському монастирі вшанували день перенесення ікони «Скоропослушниці» на Закарпаття

Сьогодні, 13 липня, у Свято-Успенському жіночому монастирі села Домбоки Мукачівського району вшанували чудотворну ікону Божої Матері «Скоропослушниця».

Цього дня виповнюється 80 років із дня прибуття чудотворного образу із Єрусалима на Закарпатті, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Керуючий Мукачівською єпархією, архієпископ Феодор звершив архієрейське богослужіння.

До монастиря у цей день прибули тисячі паломників із Мукачева та прилеглих сіл. З Ужгорода в обитель прибув хресний хід.

За богослужінням перед чудотворним образом Цариці Небесної звучала сугуба молитва за мир в Україні.

Нагадаємо, що у 1938 році з благословення Патріарха Святого Града Єрусалима – Святійшого Тимофея чудотворний образ Божої Матері «Скоропослушниця» був принесений до чернечої обителі на Закарпаття схиігуменом Серапіоном (Іваником). Ікона знаходиться тут і по сьогоднішній час.