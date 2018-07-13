На Житомирщині колишні парафіяни Київського Патріархату повернулися до канонічної Церкви

19:48, 13 липня 2018
Православ`я
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Священик Герасим із парафіянами біля свято-Покровського храму села Кропивня  / ovruch.church.ua

У селі Кропивня Хорошевського району Житомирської області 37 колишніх прихожан УПЦ Київського Патріархату перейшли до канонічної Церкви.

Віруючі написали прохання митрополиту Овруцькому і Коростенському Віссаріону, у якому пояснили свої мотиви і попросили прийняти їх до УПЦ, повідомляє сайт єпархії.

/ ovruch.church.ua

Митрополит Віссаріон написав резолюцію на проханні: «З радістю приймаємо вас до канонічної Овруцької єпархії УПЦ».

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