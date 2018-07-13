Вийшла книга про лейб-медика Царської сім'ї - святого Євгенія Боткіна

Книгу «Вірний Богу і цареві», у якій розповідається про життя святого лікаря Євгенія Боткіна, видав Олександро-Невський Ново-Тихвинський жіночий монастир Єкатеринбурзької єпархії РПЦ.

Матеріали для книги сестри монастиря збирали кілька років у архівах, вивчали листування Євгенія Боткіна і спілкувалися з його нащадками. Також ними були знайдені раніше невідомі фотографії, які увійшли до книги, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Доктор Євгеній Сергійович Боткін – справді свята людина. Його житіє вражає. Він служив при дворі, постійно перебував у вищому світі, серед інтриг, і при цьому зберіг досконалу чистоту душі, чесність і доброту. Це була людина з велелюбним серцем, він повністю віддавав себе ближнім. Імператор Микола II говорив, що доктор Боткін для нього більше, ніж друг", - зазначили в обителі.

Найближчим часом в обителі планують передати нову книгу в дар 20-ти найбільшим бібліотекам Єкатеринбурга.

Нагадаємо, що лікар Царської сім'ї Євгеній Боткін добровільно відправився з нею у заслання до Тобольська, а потім до Єкатеринбурга, де і прийняв мученицьку смерть разом із Царськими страстотерпцями у ніч з 16 на 17 липня 1918 року.

Рішення про канонізацію Євгенія Боткіна як «страстотерпця праведного Євгенія, лікаря» було прийнято на Архієрейському Соборі 2-3 лютого 2016 року.

Прославлення у лику святих відбулося 7 лютого 2016 року в єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові.