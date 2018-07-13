Паломники з усього світу прибувають на хресний хід до місця загибелі Царської сім'ї

Близько 40 вірян із Нової Зеландії і Австралії, паломниця із Сінгапуру та група священиків зі США приїхали на прощу до Єкатеринбурга.

У неділю до міста прибудуть віруючі з Великобританії, повідомив старший священик Храму-на-Крові протоієрей Максим Міняйло, пише "Благовіст-інфо".

«Про багатьох ми не знаємо, хтось говорить, а хтось не анонсує своє прибуття. У минулі роки люди на своїх літаках прилітали, потім ніяк не афішували», - розповів священик.

Очікується, що у хресній ході візьмуть участь близько 100 тисяч осіб. Прочани подолають понад 20 км за маршрутом, яким 100 років тому везли останки родини Романових від Храму-на-Крові до Ганиної Ями.

Учасників ходи будуть супроводжувати понад 150 людей, готових надати першу медичну допомогу. Також супроводжуватимуть прочан 15 автобусів, на яких до Ганиної Ями зможуть доїхати втомлені. Крім того, організатори запланували кілька зупинок для відпочинку, під час яких учасникам роздадуть воду і виділять санітарні зони.

У ході візьмуть участь нащадки Романових, а очолить її патріарх Кирил.