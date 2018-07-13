Паломницький Центр УПЦ проведе безкоштовну екскурсію «Стопами князя Володимира»

За кілька днів до урочистого святкування 1030-річчя Хрещення Русі, 22 липня, - Паломницький центр Української Православної Церкви проведе безкоштовну екскурсію київськими пам’ятками, пов’язаними з рівноапостольним князем Володимиром.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на pilgrims.in.ua, мандрівка розпочнеться біля стін університету, що колись носив ім’я князя Володимира. Учасники побачать Володимирський собор, пройдуть повз Золоті ворота, зведені одним із нащадків великого князя – Хрестителя Русі.

«Під час екскурсії ми говоритимемо про Київ – стародавній і сучасний, про великого князя Володимира і про його вибір, що змінив на віки долю Київської Русі. Ви почуєте надзвичайні історії про архітекторів і художників, церковних діячів і письменників. Всі вони любили Київ, і кожному з них Київ завдячує своїм теперішнім обличчям. Чекаємо на всіх, хто любить наше місто!», - повідомляють в анонсі організатори.

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