На Закарпатті у день пам’яті первоверховних апостолів Петра і Павла освятили храм УПЦ

У день пам’яті святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор, звершив архієрейське богослужіння в Свято-Петро-Павлівському храмі села Скотарське, що на Закарпатті.

Перед початком літургії архіпастир звершив чин освячення нового престолу, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

За богослужінням підносилась сугуба молитва за мир в Україні.

Після завершення хресного ходу навколо храму у своєму слові владика висловив подяку настоятелю храму – протоієрею Георгію Криваничу та прихожанам за пророблену роботу.