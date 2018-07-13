На Закарпатті у день пам’яті первоверховних апостолів Петра і Павла освятили храм УПЦ
12:05, 13 липня 2018Православ`я
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На Закарпатті освятили храм УПЦ / m-church.org.ua
У день пам’яті святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор, звершив архієрейське богослужіння в Свято-Петро-Павлівському храмі села Скотарське, що на Закарпатті.
Перед початком літургії архіпастир звершив чин освячення нового престолу, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.
За богослужінням підносилась сугуба молитва за мир в Україні.
Після завершення хресного ходу навколо храму у своєму слові владика висловив подяку настоятелю храму – протоієрею Георгію Криваничу та прихожанам за пророблену роботу.
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