Хто такі апостоли і чому їх було 12 (рос.)

Их было всего 12, и все, кроме одного, погибли мучительной смертью. Но они навсегда изменили наш мир.

КТО ТАКИЕ АПОСТОЛЫ?

«Апостол» (греч. апостолос) означает «посланник». Этим греческим словом, прочно вошедшим в обиход русского языка, обозначаются люди, призванные Иисусом Христом, ставшие Его учениками и отправленные Им проповедовать Евангелие и устраивать Церковь.

Перед апостолами стояла невероятно сложная задача: сдвинуть с места заржавевшее колесо человеческой Истории, распространить христианство до пределов земли... Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! (1 Кор. 9:16).

Ряд людей, которые несли благую весть народам, не знавшим о Христе, часто с опасностью для жизни, были названы в Церкви равноапостольными и прославлены как святые.

ПОЧЕМУ ДВЕНАДЦАТЬ?

На самом деле апостолов было больше. Мы знаем, что за Христом следовало немало народу. В Писании мы встречаем упоминание о семидесяти наиболее близких к Нему учениках, которых также называют апостолами. Один из наиболее известных апостолов, Павел, также не входил в число двенадцати.

Так для чего понадобилось выделить именно эту небольшую группу людей и возлагать на них какое-то особое служение? Дело в том, что число 12 совпадает с числом двенадцати колен израильских.

Ко времени проповеди Христа из двенадцати родов израильских сохранилось всего два с половиной: Иуды, Вениамина и половина от Левия. Остальные девять с половиной родов со времени завоевания Северного царства (722 г. до Р. Х.) считались исчезнувшими. Евреи верили, что Бог приведет эти исчезнувшие, растворившиеся среди других народов, колена на родину и восстановит народ Божий. Избрание же Христом двенадцати апостолов недвусмысленно свидетельствует, что это долгожданное время наступает. Однако вместо того чтобы где-то собирать исчезнувшие колена народа Израиля, то есть вместо того, чтобы восстанавливать прежний, Ветхий Израиль, Христос создает Израиль Новый — Церковь. Для этого Он избирает 12 родоначальников Нового Божьего народа — апостолов и посылает их в мир.

ЧТО СТАЛО С АПОСТОЛАМИ?

Спаситель предупреждал учеников: Я посылаю вас, как овец среди волков (Мф. 10:16). Эти слова могут показаться необычными, если вспомнить, что были сказаны апостолам, отправлявшимся на проповедь в Галилее, то есть среди единоверцев-иудеев. Действительно, первый период проповеди был безмятежным. Апостолов принимали в домах, слушали, оказывали им уважение... Однако совсем иначе эти слова стали восприниматься учениками, когда Христос был распят и Его имя стало хулиться иудейскими старейшинами и духовными вождями. В самом Израиле апостолы начали подвергаться преследованиям, еще опаснее их миссия оказалась за пределами Израиля, в языческих землях.

Апостолов неоднократно избивали, бросали в тюрьмы, подвергали иным преследованиям и мучениям. Лишь один из двенадцати ближайших учеников Спасителя, апостол Иоанн Богослов, скончался своей смертью. Все остальные пострадали за Христа и были убиты.

КТО СТАЛ ПРЕЕМНИКОМ АПОСТОЛОВ?

Создавая христианские общины, апостолы всюду оставляли после себя людей, которым поручалось особое служение - духовное окормление верующих. Так появились первые преемники апостолов, назначенные непосредственно ими самими, - епископы Церкви. Те, в свою очередь, передали свое служение следующему поколению духовенства через Таинство священства - и каждого ныне живущего священника связывает с апостолами длинная череда людей, передававших друг другу свое служение. Именно поэтому Церковь называют Апостольской. Одним из наиболее известных продолжателей дела двенадцати апостолов стал апостол Павел, который не знал Спасителя во время Его земной жизни. Будучи поначалу гонителем христиан, Савл чудесным образом обратился к вере и стал одним из наиболее известных проповедников Христа. Его называют «апостолом язычников», потому что Павел одним из первых вынес проповедь христианства за пределы иудейского мира.

"ФОМА"