Митрополит Павел нагадав про подвиг свого небесного покровителя

У день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел розповів про створення Церкви Христової, як для її утвердження і для проповіді Євангелія попрацювали святі апостоли Петр і Павел.

Митрополит Павел повідав про життя святих первоверховних апостолів, повідомляється на сайті обителі.

«Слово Боже преображає людину, воно здатне змінити не тільки внутрішній світ людини, воно зупиняє стихії, воно приводить всю красу світу в рух, воно дає всьому життя і радість! Слово Боже піднімає людину до небес, як про це свідчить нам апостол Павел. Святі апостоли ніколи не відлучалися від проповіді, вони несли слово Боже всім народам, вони служили Богу і Церкві вірою і правдою!

Ніхто не знає, що відбувається в людському серці. Тільки Дух Божий, що змінює наше життя. Нам потрібно тільки відкрити своє серце і в дійсності захотіти змінитися, впустити в своє життя Бога, почути Його голос, почути Його слово, прийняти Його! І це слово проповідували нам святі апостоли. До цього дня ми користуємося трудами святих первоверховних апостолів Петра і Павла, їх працями, їх настановами. Ми захоплюємося їх життям, але чи часто платимо любов’ю їм за те, що вони віддали своє життя заради цієї проповіді? Про це варто задуматися кожному з нас.

Сьогодні ці два апостола вчать нас бути вірними Богу до останнього подиху нашого життя. Вони знаходяться перед Престолом Божим, вони знаходяться в Царстві Отця Небесного і моляться за нас. І ми будемо просити, щоб їх вчення впало на добрий грунт нашого серця, і ми всі разом і стали спадкоємцями вічних благ!», - сказав владика Павел.

Після закінчення літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав митрополита Павла з днем небесного покровителя.