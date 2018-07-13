У Києво-Печерській лаврі відзначать 30-річчя відродження чернечого життя: програма

У поточному році виповнюється 30 років відродження чернечого життя у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Ця подія, як і святкування пам'яті «батька давньоруського чернецтва» преподобного Антонія Печерського, день пам'яті якого відзначається 23 липня, святкуватимуть в обителі, повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври.

У день пам'яті преподобного Антонія Печерського в різних храмах монастиря буде звершуватися Божественна літургія.

Богослужіння

22.07 (напередодні дня пам'яті прп. Антонія):

16.00 - мала вечірня з акафістом і всенічне бдіння.

23.07 (у сам день свята):

01.00 - Літургія в Дальніх печерах.

05.00 - Літургія в Ближніх печерах.

06.00 - полуношниця, 06.30 - літургія в Хрестовоздвиженському храмі, по закінченні якої буде здійснено мале освячення води на колодязі прп. Антонія.

07.00 - Літургія в Трапезному храмі.

08.30 Літургія у Великій церкві; по закінченні - хресний хід до Ближніх печер прп. Антонія Печерського.

Виставки, присвячені історії та сучасного життя лаври, будуть проходити у Великій церкві і Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

20 липня відкриття виставки «Дім Пресвятої Богородиці»: Бічний вівтар Успенського собору (вхід навпроти Трапезного храму, ближче до Великої дзвіниці).

22 липня відкриття виставки «Хресний шлях лаври»: палата Трапезного храму.

Міжнародний форум

20-21 липня

Проведення Міжнародної конференції «Києво-Печерська лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки».