У Сумах православні віряни зустріли Касперівську чудотворну ікону Божої Матері

Сьогодні, у день церковного вшанування святих апостолів Петра і Павла, церковна громада Петропавлівського храму міста Суми відзначила престольне свято.

Напередодні увечері до храму було принесено список Касперівської чудотворної ікони Божої Матері, повідомляє "Православна Сумщина".

У день урочистостей архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію, а також хресну ходу довкола храму із читанням Святого Євангелія.

Були піднесені молитви до святих первоверховних апостолів та проголошені многоліття.

Святкова трапеза для богомольців та паломників стала продовженням молитовного спілкування під час богослужіння.