У Сумах православні віряни зустріли Касперівську чудотворну ікону Божої Матері

23:39, 12 липня 2018
Православ`я
621 0
До Петропавлівського храму на престольне свято прибула чудотворна ікона / portal-pravoslavie.sumy.ua

Сьогодні, у день церковного вшанування святих апостолів Петра і Павла, церковна громада Петропавлівського храму міста Суми відзначила престольне свято.

Напередодні увечері до храму було принесено список Касперівської чудотворної ікони Божої Матері, повідомляє "Православна Сумщина".

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

У день урочистостей архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію, а також хресну ходу довкола храму із читанням Святого Євангелія.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Були піднесені молитви до святих первоверховних апостолів та проголошені многоліття.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Святкова трапеза для богомольців та паломників стала продовженням молитовного спілкування під час богослужіння.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter