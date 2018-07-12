Вийшов переклад перших глав Євангелія на жестову мову

У липні в Москві вийшов переклад перших трьох глав Євангелія від Марка на російську жестову мову.

Переклад публікується у відеоформаті на двох сайтах: на YouTube-каналі Інституту перекладу Біблії - з розбиттям на смислові уривки для подальшого використання додатку для мобільних електронних пристроїв; і на каналі «Правиця» - з компонуванням за главами, повідомляється на сайті Інституту перекладу Біблії.

Відеоролики забезпечені ілюстраціями, картами біблійних місць і субтитрами з адаптованим російським текстом, створеним на основі зворотного перекладу з РЖМ, а також аудіозаписом цього тексту.

Субтитри допоможуть нечуючим у розумінні жестового перекладу, пов'язуючи жести із письмовим текстом Євангелія. Аудіозапис буде корисний здоровим слухом членам сімей глухих і всім тим, хто бажає поринути у біблійний текст мовою жестів.

Переклад здійснено Інститутом перекладу Біблії у партнерстві з Центром по роботі з глухими і слабочуючими «Правиця» при храмі Всіх святих, що в землі Руській просіяли, в Новокосіно міста Москви, Координаційним центром із роботи з глухими, сліпоглухими і слабочуючими при Синодальному відділі з церковної благодійності та соціального служіння.

У березні 2018 року проект став переможцем Міжнародного грантового конкурсу «Православна ініціатива 2017-2018» фонду «Співпраця» і проводиться за його підтримки.

Перші результати роботи - переклад початкових глав Євангелія від Марка - представляються увазі глухих і слабочуючих, для яких жестова мова є рідною і служить основним природним каналом комунікації.